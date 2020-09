Marchesín convocado para a seleção argentina

JN/Agências Hoje às 18:45 Facebook

O guarda-redes Agustín Marchesín, do F. C. Porto, foi convocado esta sexta-feira pelo selecionador da Argentina, Lionel Scaloni, para os encontros com Equador e Bolívia, do apuramento para o Mundial2022.

Sete vezes internacional pela seleção argentina, o guarda-redes dos 'dragões' tem sido escolha habitual nas listas para os últimos encontros.

Também nas escolhas está o defesa Renzo Saravia, emprestado pelo F. C. Porto ao Internacional de Porto Alegre, assim como outros jogadores que passaram por Portugal: Nicolás Otamendi (ex-F. C. Porto), Nehuén Pérez (ex-Famalicão) e Marcos Acuña (ex-Sporting).

Numa lista em que entra Lionel Messi e não está Angel Di Maria, destaque para o regresso de Papu Gómez, da Atalanta, que nunca tinha sido chamado por Scaloni.

Na abertura do apuramento para o Mundial2022, a Argentina recebe o Equador em 08 de outubro e visitará a Bolívia cinco dias depois.