O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, o Nacional na Madeira, na 27.ª jornada da Liga. Taremi marcou o golo e Marchesín defendeu uma grande penalidade.

O único golo do jogo surgiu ainda na primeira parte, aos 20 minutos. Depois de Éber Bessa ter falhado uma grande penalidade - Zaidu cometeu falta sobre Camacho - graças a uma defesa de Marchesín, Taremi pressionou António Filipe, que deixou escapar a bola, e Corona serviu o iraniano para o tento que valeu o triunfo portista.

Já na compensação, Toni Martinez ainda marcou mas o golo foi invalidado por fora de jogo.

Com este resultado, o F. C. Porto passou a somar 63 pontos, menos seis do que o Sporting e mais seis relativamente ao Benfica, terceiro classificado, que perdeu no sábado na receção ao Gil Vicente. Já o Nacional continua na última posição, com 21.

Veja o golo e os casos: