Marchesín está lesionado e vai ser operado esta tarde

O F.C. Porto comunicou que Agustín Marchesín contraiu uma lesão no joelho direito e vai ser operado esta tarde.

O guarda-redes argentino contraiu uma lesão no menisco interno do joelho direito no treino de quarta-feira, e vai ser submetido a uma artroscopia para corrigir o problema.

Marchesín ainda não representou o F.C. Porto esta época, devido a ter sido integrado no grupo de trabalho mais tarde pelo percurso na Copa América e ter estado em quarentena por ter viajado de outro país. Até ao momento, foi Diogo Costa que assumiu a baliza dos dragões e aposta deverá manter-se no guarda-redes formado no clube.