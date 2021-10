Marchesín estreia-se pelo F. C. Porto em 2021

Hoje às 18:19 Facebook

O embate com o Sintrense, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal vai contar com a estreia de Agustin Marchésin pelo F. C. Porto, na temporada 2021/22. Otávio também está de regresso ao onze após um longo período de lesão.

O jogo está agendado para as 18.45 horas, no Estádio do Sintrense, e será apitado por André Narciso (Setúbal).

F. C. Porto: Marchesín; Manafá, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Bruno Costa, Sérgio Oliveira e Pepê; Francisco Conceição e Evanilson

Treinador: Sérgio Conceição

Sintrense: Garrido; Fonseca, Castro, Khalej e Alves; Cascão, Cristovão e David Teles; Danilson, Luís Mota e Hélio Varela

Treinador: Hugo Falcão

A equipa de Sintra milita no Campeonato de Portugal e ainda não perdeu qualquer jogo esta época, enquanto os dragões só somam uma derrota, contra o Liverpool a contar para a Liga dos Campeões.