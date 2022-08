Marchesín no adeus ao F. C. Porto: "Levo-vos no meu coração"

JN Hoje às 15:59 Facebook

Na despedida do F. C. Porto, clube que representou durante três temporadas, ​​​​​​​Agustín Marchesín garante que será "mais um adepto, onde quer que esteja".

Depois de ser apresentado como reforço do Celta de Vigo, da Liga espanhola, clube com o qual se comprometeu até 2025, Marchesín publicou, nas redes sociais, uma emotiva mensagem de despedida do Dragão.

"Querido F. C. Porto, grandíssimo F. C. Porto, agradeço do fundo do meu coração estes três anos", começou por escrever o guarda-redes argentino, de 34 anos, que deixou palavras elogiosas "aos meus companheiros, com quem passei momentos incríveis que ficaram gravados na minha memória, à equipa técnica, com a qual aprendi muitíssimo e estou muito agradecido, aos belos adeptos, que fazem deste clube gigante, ao staff em geral, por estar sempre à disposição para o que precisamos, e ao SENHOR presidente e diretores pela forma como me trataram e pelo respeito nos meus anos no F. C. Porto".

"Vou embora com seis títulos, que para qualquer jogador é um sonho enorme, num clube com tanta história. Agradeço-vos do fundo do meu coração pelo carinho que deram à minha família e a mim. Levo-vos no meu coração. Muito obrigado. Têm aqui mais um adepto, onde quer que esteja. Força F. C. Porto", acrescentou o jogador.

Agustín Marchesin, guarda-redes internacional pela Argentina, deixa o Dragão com seis títulos portugueses no currículo, dois campeonatos, duas Taças de Portugal e duas Supertaças, a última das quais conquistada no passado fim de semana, numa final ganha ao Tondela por 3-0.