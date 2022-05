Marchesín pode regressar ao México

JN Hoje às 11:02 Facebook

Agustín Marchesín termina contrato com o F. C. Porto em junho de 2023 e um regresso ao México, onde jogou de 2014 a 2019, ganha força. América é o principal candidato a ficar com o guardião portista.

À procura de mais minutos de jogo, Agustín Marchesín poderá estar de regresso ao México. A possibilidade começa a ganhar força com o portal "El Crack Deportivo" a revelar que o guardião do F. C. Porto é o alvo prioritário para suceder a Guillermo Ochoa, que não vai renovar com o América.

Recorde-se que Marchesín conhece bem os cantos a este clube, uma vez que jogou lá entre 2017 e 2019.

Na temporada que terminou, Marchesín foi opção no onze de Sérgio Conceição em nove ocasiões.