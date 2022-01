Marchesín regressa à baliza e Tecatito titular em jeito de despedida

Hoje às 20:06 Facebook

O regresso de Agustín Marchesín à baliza do F. C. Porto é a principal novidade do onze apresentado por Sérgio Conceição, para o embate dos quartos de final, contra o Vizela. Tecatito tem nova oportunidade no dia em que se fala da saída para Sevilha.

O encontro será dirigido por João Pinheiro (Braga) e tem início marcado para as 20.45 horas, no Estádio do Vizela, com Fábio Veríssimo no VAR. Será a primeira vez que as duas equipas se defrontam, para a Taça de Portugal.

F. C. Porto: Marchesín; Tecatito, Fábio Cardoso, Mbemba e Wendell; Otávio, Vitinha, Uribe e Luis Díaz; Evanilson e Taremi

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Diogo Costa, Marko Grujic, Bruno Costa, Fábio Vieira, Francisco Conceição, Pepê e Toni Martínez

Vizela: Pedro Silva; Igor Julião, Kiki, Ofori e Maviram; Raphael Guzzo, Alex Méndez e Zag; Francis Cann, Schettine e Cassiano

Treinador: Álvaro Pacheco

Suplentes: Nader, Hugo Oliveira, David Martins, Abdul Mohammed, João Ricardo, Ventura e Etim