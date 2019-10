Marchesín: "Substituir Casillas foi um grande salto na minha carreira"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:41 Facebook

Depois da boa exibição frente à Alemanha, o guarda-redes do F. C. Porto considerou que a transferência para a equipa azul e branca, no último mercado de transferências, ajudaram-no a conseguir um lugar na equipa das pampas.

"Chegar ao F. C. Porto foi uma grande oportunidade e estou a aproveitá-la. A transferência foi um salto de qualidade. Sinto-me muito bem no clube e todos me dão muita confiança", começou por dizer em declarações à TyC Sports, destacando a responsabilidade de substituir o antecessor, Iker Casillas.

"Tocou-me nada mais, nada menos do que substituir Casillas. Substituí-lo foi um grande salto na minha carreira. Agora tenho mais visibilidade e observam-me mais do que quando estava no México. Portugal tem uma liga de primeiro nível. É um campeonato em que se joga muito depressa", acrescentou.