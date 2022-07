Marchesín titular na hora da despedida

O Estádio Municipal de Aveiro deve marcar, este sábado, o adeus de Marchesín aos dragões. O guarda-redes argentino vai ser titular na Supertaça Cândido de Oliveira, frente ao Tondela, mas o futuro deve mesmo passar pela liga espanhola, muito embora o destino não seja o que estava inicialmente previsto.

Depois de o Almería ter estado muito perto de assegurar o internacional sul-americano, o Celta de Vigo antecipou-se e prepara-se para anunciar a contratação.

Com 34 anos, e depois de ter perdido a titularidade no F. C. Porto para Diogo Costa na época passada, Marchesín já tinha manifestado a intenção de rumar a outro clube para poder jogar com mais regularidade e, assim, entrar eventualmente nas escolhas do selecionador argentino para o Mundial do Catar.