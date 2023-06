Marco 09: do fundo do distrital ao Campeonato de Portugal em sete épocas

O Marco 09 sagrou-se campeão da Divisão de Elite da A. F. Porto e chega aos campeonatos nacionais, sete anos após a chegada da nova Direção, liderada por Eduardo Pinto. Marcuenses não vão parar por aqui e o foco já está apontado ao futebol profissional.

Quando chegou ao Marco 09, na temporada 2016/17, Eduardo Pinto encontrou um clube desfeito. Não havia bolas, material de treino, nem atletas, mas rapidamente tratou de pôr mãos à obra e formar uma equipa capaz de competir. Desde então, o emblema do Marco de Canaveses subiu da 2.ª Divisão Distrital ao Campeonato de Portugal e a altura é de celebrar.

"Foi um dia especial, que nunca mais me vou esquecer. Recolocamos o Marco nos campeonatos nacionais, 16 anos depois, mas o que me deixa mais feliz é perceber que conseguimos trazer de volta ao clube os adeptos e os cidadãos deste concelho, que já estavam um bocado desligados do futebol", conta, emocionado, o presidente Eduardo Pinto, natural do Brasil, mas que se apaixonou pela cidade quando foi jogador do extinto Futebol Clube do Marco.