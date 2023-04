Marco 09: voltar a nascer para dar asas ao sonho nacional

Marco 09 enfrentou dificuldades, reergueu-se e tornou-se um sério candidato à subida ao Campeonato de Portugal.

Quando tudo indicava que o Marco 09 enfrentava um novo fim, o clube reergueu-se do que parecia ser um poço sem fundo, reorganizou-se e agora vai disputar a subida ao Campeonato de Portugal. Marcoenses são a primeira equipa a garantir o acesso à fase de apuramento de campeão da Divisão de Elite, da A. F. Porto.

Em 2007 o antigo Marco foi extinto, por incapacidade financeira, mas um grupo de amantes do clube trouxe-o de novo à vida, em 2009, num projeto que não correu como esperado. Em 2014/15 o clube já nem tinha equipa sénior, mas foi na temporada seguinte que se deu o início de uma caminhada que devolveu a esperança aos adeptos do Marco 09. "Cheguei ao clube e nem material de treino tínhamos. Não havia dívidas, mas também não havia dinheiro na conta e tivemos de começar tudo do princípio, na segunda divisão distrital", começa por contar Eduardo Felipe, presidente desde o início do que parece ser um conto de fadas.