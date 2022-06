Vítor Jorge Oliveira Hoje às 16:39 Facebook

Após uma experiência como treinador, o dirigente regressa ao clube para ocupar o cargo que já tinha ocupado no passado.

Marco Couto é o novo diretor desportivo do Moreirense, sucedendo no cargo a Luís Magalhães. Após a primeira experiência do treinador, liderando na época passada o Serzedelo, do Pró-Nacional da Associação de Futebol de Braga, Marco Couto aceitou o convite do presidente Vítor Magalhães para regressar às funções que já tinha desempenhado no passado, precisamente entre as épocas de 2013/14 a 2016/17 e em 2019/20.

Com 47 anos e também com passagens como diretor desportivo do Olhanense, Trofense, União de Leiria e Torreense, Marco Couto já está no terreno a preparar a próxima temporada, num trabalho conjunto com Paulo Alves, eleito para suceder Ricardo Sá Pinto no comando técnico da equipa.

De regresso à segunda Liga, os cónegos regressam aos trabalhos no próximo dia 1 de julho. O estágio em Ofir decorrerá entre 11 e 16 de julho, em Ofir.