Marco Rose é o novo treinador do RB Leipzig

Marco Rose é o homem que se segue no banco do RB Leipzig. A confirmação da chegada do técnico alemão surge poucas horas depois da demissão de Domenico Tedesco do cargo.

Após uma semana difícil, marcada pelas pesadas derrotas frente ao Eintracht Frankfurt (4-0), para a Bundesliga, e Shakhtar Donetsk (4-1), para a Liga dos Campeões, o RB Leipzig decidiu trocar de treinador.

Domenico Tedesco foi demitido na sequência do desaire com os ucranianos e o seu sucessor não demorou a chegar.

Marco Rose, treinador alemão de 45 anos, assinou por duas temporadas com o clube onde atua o avançado português André Silva.

O técnico regressa ao ativo depois de ter orientado, na última época, o Borussia Dortmund.