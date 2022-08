Marco Silva admite "mau jogo" do Fulham no adeus prematuro na Taça da Liga inglesa

JN/Agências Hoje às 09:26, atualizado às 10:36 Facebook

O treinador Marco Silva assumiu o "mau jogo" do Fulham frente ao Crawley Town, no desaire (1-0) no terreno da formação do quarto escalão, que ditou a eliminação da Taça da Liga inglesa.

"Foi um mau jogo da minha equipa e o resultado também foi mau. Estamos fora de uma competição que queríamos vencer. Parabéns ao Crawley. Desde o primeiro minuto quiseram e fizeram mais do que nós", afirmou Marco Silva, em declarações divulgadas pelo Fulham.

Em duelo da terceira ronda, a primeira com equipas da Premier League, o emblema de Londres caiu com golos de Nichols, aos 16 minutos, e Balagizi, aos 49, num encontro em que João Palhinha foi poupado pelo técnico português.

"Neste tipo de jogos, temos de mostrar o mesmo entusiasmo, a mesma intensidade que vimos do nosso adversário. Sabemos que, quando eles jogam contra um clube da Premier League, é uma oportunidade para se mostrarem", referiu o técnico de 45 anos.

De regresso à Premier League esta temporada, o Fulham sofreu mesmo a primeira derrota da época em jogos oficiais e contra o atual penúltimo classificado da League Two (quarta divisão inglesa, a última com estatuto de profissional).