Marco Silva "agradecido e honrado" como melhor técnico do Championship

O treinador português do Fulham afirmou estar "muito agradecido e honrado" ao ser eleito melhor técnico do Championship, segundo escalão inglês de futebol, depois da conquista do título de campeão.

"Estou muito agradecido e honrado, porque os treinadores votaram, o que faz desta distinção muito importante para mim e para o meu staff", disse, na cerimónia organizada pela Associação de Treinadores de Inglaterra.

A equipa de Craven Cottage alcançou o seu primeiro título nacional desde 2001, e a consequente promoção à Premier League, com um total de 106 golos marcados e 43 sofridos.

"Tenho também de dar os parabéns aos jogadores pela campanha fantástica e excelente trabalho ao longo da temporada. É simplesmente justo que este prémio seja partilhado com todos eles", continuou.

Aos 44 anos, Marco Silva foi campeão da II Liga pelo Estoril-Praia, vencedor da Taça de Portugal pelo Sporting e campeão grego pelo Olympiacos. Também já orientou os ingleses do Hull City, do Watford e do Everton.

"Apesar de ser um prémio individual, é resultado do trabalho de toda a equipa do Fulham. Portanto, partilho-o com o meu staff técnico e toda a gente no clube que trabalhou arduamente nos bastidores para o sucesso. Sem eles, e o maravilhoso apoio dos adeptos, isto não era possível", disse.