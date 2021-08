Marco Silva conduz Fulham à segunda vitória consecutiva no Championship

JN/Agências Hoje às 22:16 Facebook

O Fulham, treinado pelo português Marco Silva, somou esta terça-feira a segunda vitória consecutiva no Championship, segundo escalão do futebol inglês, ao vencer no reduto do Millwall (2-1), no encontro da terceira jornada da prova que lidera.

O resultado ficou, praticamente, construído dentro dos primeiros 10 minutos, face aos tentos madrugadores do avançado Mitrovic (três) e do inglês Fábio Carvalho (oito), de origem portuguesa, que já tinha servido o sérvio. No segundo tempo, os locais reduziram por Benik Afobe (87).

Os 'cottagers', que hoje contaram com o luso Ivan Cavaleiro no onze, lideram a prova com sete pontos, os mesmos do Stoke City.

Na próxima ronda, o Fulham recebe o Hull City, no Estádio Craven Cottage, em Londres, naquele que será um reencontro de Marco Silva com a equipa que orientou na época 2016/17.