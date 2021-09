Marco Silva eleito melhor treinador do mês no Championship

Ontem às 22:08 Facebook

Na primeira época ao serviço do Fulham, recém-despromovido ao Championship, segunda liga do futebol inglês, o treinador Marco Silva recebeu o prémio de melhor treinador do mês de agosto.

"Estou satisfeito por receber o prémio de agosto, é um reconhecimento do trabalho coletivo que todos realizaram no clube. A minha equipa técnica, os jogadores e todos os que trabalham no Fulham esforçaram-me muito. Mas isto é apenas o início da campanha", afirmou o técnico português.

Com apenas cinco jornadas realizadas o Fulham venceu quatro: Huddersfield (5-1), Milwall (2-1), Hull (2-0) e Stoke (3-0), tendo vacilado na jornada inaugural, contra o Middlesbrough (1-1).

Atualmente a equipa de Marco Silva lidera a classificação, com 13 pontos, os mesmos que o West Bromwich Albion.