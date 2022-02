Marco Silva eleito treinador do mês na segunda divisão inglesa

JN Hoje às 11:23 Facebook

Técnico português que orienta o Fulham recebeu prémio relativo a janeiro.

Marco Silva foi eleito Treinador do Mês de janeiro no Championship, equivalente à segunda divisão do futebol em Inglaterra. No período em questão, o Fulham realizou seis jogos (um para a Taça de Inglaterra e cinco para o campeonato), tendo vencido cinco e empatado um.

O técnico luso, de 44 anos, assumiu o comando da equipa londrina no início da presente temporada e, em 33 jogos, os "cottagers" venceram 20. No "Championship", o Fulham lidera a classificação, com seis pontos de avanço sobre o Bournemouth, e está bem colocado para subir à Premier League.

"Janeiro foi um mês bom para nós, mas sabemos que ainda não conquistámos nada. Temos de continuar nesta onda positiva até ao final da época. Este prémio representa o trabalho de toda a gente no Fulham", afirmou Marco Silva.

Recorde-se que, na Premier League, o troféu para Melhor Treinador do mês de janeiro também foi ganho por um português, neste caso Bruno Lage, do Wolverhampton.