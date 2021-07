Marco Silva "entusiasmado para começar" no Fulham

JN/Agências Hoje às 21:03 Facebook

O português Marco Silva, que foi anunciado esta quinta-feira como treinador dos ingleses do Fulham, que desceram ao Championship, mostrou-se entusiasmado com o novo desafio, prometendo aos adeptos muito trabalho.

"Estou muito feliz e orgulhoso por ser nomeado treinador principal de um clube de futebol tão histórico", assinalou Marco Silva, em declarações lançadas no site oficial do Fulham, agradecendo a confiança do proprietário Shahid Khan, bilionário que nasceu no Paquistão e também tem nacionalidade dos Estados Unidos (EUA).

A equipa técnica liderada pelo treinador luso, que assinou por três anos, vai contar com o compatriota Luís Boa Morte, lenda do Fulham, que realizou 250 jogos ao longo de seis anos e meio na turma de Londres.

"Estou entusiasmado para começar e a minha mensagem para os nossos fãs, antes deste grande desafio, é que vamos estar todos a trabalhar com muita força para termos sucesso, para que eles se possam sentir orgulhosos no final da época", sublinhou Marco Silva.

Por seu turno, Shahid Khan revelou que se encontrou com Marco Silva em Portugal na semana passada e que ficou "inspirado", tendo ouvido atentamente as experiências partilhadas pelo técnico luso nas suas várias paragens.

"Adorei a sua energia e otimismo, e estou confiante que Marco Silva é a escolha certa para liderar o Fulham", vincou o dono da formação londrina.

Marco Silva está sem treinar desde que saiu do comando técnico do Everton, em dezembro de 2019, e regressa agora ao futebol inglês, onde já orientou também o Hull City e o Watford, mas desta vez para se estrear no segundo escalão, já que o Fulham foi uma das equipas despromovidas em 2020/21.

No Fulham, o treinador português vai substituir no cargo Scott Parker, que deixou o clube e vai orientar o Bournemouth, também do Championship.

O técnico, de 43 anos, já orientou os gregos do Olympiacos, em 2015/16, sagrando-se campeão, tendo trabalhado também no Sporting, conquistando a Taça de Portugal, e no Estoril, onde venceu a Liga 2 e subiu de divisão.