Marco Silva nomeado para Melhor Treinador do Ano da Liga inglesa

O português Marco Silva, que orienta o Fulham, é um dos seis candidatos ao prémio de Treinador do Ano da Liga inglesa, atribuído pela Premier League.

Marco Silva integra um restrito lote de seis técnicos que compõem a lista final de candidatos a Melhor Treinador do Ano elaborada pela Premier League.

Para lá do português, estão ainda nomeados Pep Guardiola (Manchester City), Mikel Arteta (Arsenal), Roberto De Zerbi (Brighton), Unai Emery (Aston Villa) e Eddie Howe (Newcastle).

A votação, aberta a todos os adeptos, estará disponível até ao dia 22 de maio, no sítio da Premier League. Os votos dos fãs terão um peso na definição do vencedor do prémio, para além da votação de um painel de especialistas. O vencedor será conhecido a 30 de maio.

Comandado por Marco Silva, que devolveu o clube à Liga inglesa na época passada, o Fulham, onde atuam os portugueses Cédric Soares e João Palhinha, é 10.º classificado no campeonato.