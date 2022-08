Marco Silva recebe novo guarda-redes do Arsenal

Marco Silva, treinador do Fulham, recebeu uma prenda para a baliza. Trata-se do guarda-redes Bernd Leno, oriundo do Arsenal.

Segundo a imprensa britânica, o alemão, de 30 anos, chega por uma verba a rondar os sete milhões de euros, tendo assinado um contrato válido para as próximas três temporadas.

Internacional pela Alemanha, Leno já foi considerado um possível sucessor de Manuel Neuer, o que lhe valeu a transferência para os "gunners", em 2018/19, após boas temporadas ao serviço do Bayer Leverkusen. Contudo, após três boa épocas, chegou Aaron Ramsdale, que assumiu a titularidade da baliza do Arsenal e forçou Leno a adotar um papel secundário.

O germânico reforça a equipa de Marco Silva para, expectavelmente, assumir o papel de titular no regresso do Fulham à Premier League, embora conte com a concorrência de Marek Rodak e Paulo Gazzaniga.