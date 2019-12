Marco Silva despedido do Everton

Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Fim da linha para o técnico português no Everton. O clube britânico anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador, de 42 anos.

O Everton anunciou, esta quinta-feira, o despedimento do treinador português Marco Silva.



Após a derrota no dérbi frente ao Liverpool em Anfield (5-2) e a queda para o 18.º lugar da Premier League, posição de descida, o técnico luso, de 42 anos, foi dispensado de funções.



No total, Marco Silva alcançou 24 vitórias em 60 jogos, em pouco mais de um ano em Goodison Park.



De recordar que Marco Silva, antes do Everton, esteve em Inglaterra à frente de Watford e Hull City.