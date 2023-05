Marco Van Basten considera "miserável" mudança de Messi para a Arábia Saudita

Rui Almeida Santos Hoje às 15:48 Facebook

Marco Van Basten, que brilhou nas décadas de 1980 e 1990 pelo Ajax e o AC Milan, considerou "miserável" a possibilidade de Lionel Messi se mudar para a Liga da Arábia Saudita na próxima época.

Em declarações à estação "Ziggo Sport", Marco Van Basten, antigo avançado internacional pelos Países Baixos, mostrou-se desiludido com a possibilidade de Lionel Messi jogar na Liga saudita na próxima temporada, hipótese avançada pela agência noticiosa "AFP".

"Não entendo ir jogar para a Arábia Saudita para se ganhar muito dinheiro, que já foi ganho antes. Isso parece-me miserável. Messi tem que fazer as coisas que ama e de ser o seu próprio patrão", comentou o antigo goleador de Ajax e AC Milan, atualmente com 58 anos.

Lionel Messi foi dado como garantido no futebol saudita na próxima temporada pela "AFP", que citou "fonte próxima às negociações" sem avançar, contudo, o nome do clube que iria receber o jogador.

Entretanto, Jorge Messi, pai e agente do craque argentino, negou que o avançado, de 35 anos, se tenha comprometido com qualquer clube para a próxima temporada, garantindo que qualquer decisão apenas será tomada após o vínculo com o PSG expirar, em junho.