Marcos Acuña muda de Alvalade para Sevilha

Sporting e Sevilha chegaram a acordo para a transferência do internacional argentino Marcos Acuña para a equipa espanhola, que vai representar nas próximas quatro épocas.

"O jogador chegou no domingo a Sevilha e na manhã de hoje passou nos exames médicos e assinou contrato para as próximas quatro temporadas. O futebolista viaja de imediato para a concentração, em Algorfa", informa o Sevilha, no site oficial.

O Sporting também emitiu um comunicado, no qual informa que "chegou a acordo com o Sevilha (...) para a transferência definitiva do jogador Marcos Acuña", sem revelar os valores envolvidos na transferência do jogador argentino, de 28 anos.

"A Marcos Acuña, a Sporting SAD agradece o profissionalismo e empenho nos 135 jogos de leão ao peito, nos quais Acuña conquistou uma Taça de Portugal e duas Taças da Liga", assinala o clube de Alvalade, desejando ao internacional argentino "as maiores felicidades pessoais e profissionais".

O Sevilha destaca que o defesa esquerdo - que pode jogar como médio e, até, avançado - vai reencontrar na Andaluzia Nemanja Gudelj, colega de equipa no Sporting na época 2018/19, quando o internacional sérvio esteve emprestado aos

leões pelos chineses do Guangzhou Evergrande.

O recente vencedor da Liga Europa, orientado pelo ex-treinador do F. C. Porto Julen Lopetegui, notou que Acuña disputou, em representação da seleção argentina (pela qual tem 27 internacionalizações), as fases finais do Mundial de 2018, na Rússia, e da Copa América de 2019, no Brasil.

Acuña, cuja transferência para o Sevilha ascendeu a cerca de 10 milhões de euros, segundo a comunicação social espanhola, chegou ao Sporting no início da época 2017/18, proveniente dos argentinos do Racing Avellaneda, tendo marcado nove golos em 135 jogos pelos 'leões'.

O polivalente jogador chegou a Alvalade numa transferência avaliada em 9,6 milhões de euros, tendo, na altura, assinado um vínculo válido por quatro temporadas, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O jogador esteve afastado dos trabalhos de pré-época da equipa lisboeta, orientada por Rúben Amorim, e não participou no estágio que o grupo realizou no Algarve, trabalhando à parte do restante plantel.