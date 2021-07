Marcos Freitas apurado para os oitavos de final no ténis de mesa

JN/Agências Hoje às 08:50 Facebook

O português Marcos Freitas apurou-se esta segunda-feira para os oitavos de final do torneio de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao vencer o austríaco Daniel Habesohn, por 4-3.

No Ginásio Metropolitano de Tóquio, Marcos Freitas, 24.º do ranking olímpico, estreou-se na prova frente ao 48.º da mesma classificação com triunfo pelos parciais de 11-7, 3-11, 11-7, 11-6, 11-13, 2-11 e 11-3, em 54 minutos.

Medalha de bronze no Europeu de 2021, Marcos Freitas cumpre a quarta participação olímpica, tendo como melhor resultado o quinto lugar no Rio 2016, depois do 17.º em Pequim2008 e Londres2012.