Marcos Freitas eliminado no Qatar

O português Marcos Freitas foi eliminado, ontem, na primeira ronda do quadro principal do Open do Qatar de ténis de mesa, ao perder por 4-0 com o chinês Wang Chuqin, em Doha.

Nos 16 avos de final, o madeirense, 26.º do ranking mundial, perdeu frente ao 17.º da classificação pelos parciais de 3-11, 5-11, 11-13 e 4-11, em 24 minutos.

Na quarta-feira, Marcos Freitas tinha afastado o senegalês Ibrahima Diaw, 75.º, por 4-0 (11-8, 11-6, 11-4 e 11-9) e o alemão Benedikt Duda, 36.º, por 4-2 (9-11, 11-6, 11-8, 5-11, 11-9 e 11-9).

As portuguesas Fu Yu e Jieni Shao foram afastadas na quarta-feira.

Em Tóquio2020, o ténis de mesa português vai estar representado pela equipa masculina, sendo que dois dos três atletas podem competir em individual, bem como por Fu Yu, vencedora dos Jogos Europeus de 2019, nos femininos.