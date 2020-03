Marcos Freitas perde na final do Open de Omã

Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O português Marcos Freitas terminou, este domingo, o Open de ténis de mesa de Omã, que decorreu em Mascate, em segundo lugar, depois de perder na final com o indiano Sharath Kamal Achanta.

O mesatenista, 26.º classificado do ranking mundial, perdeu por 4-2, tendo estado em vantagem apenas no final do primeiro set do encontro frente ao indiano, 38.º da hierarquia mundial.

O encontro terminou com vitória de Acanta pelos parciais de 6-11, 11-8, 12-10, 11-9, 3-11 e 17-15, com Marcos Freitas a vencer ainda o terceiro parcial.

Também este domingo, ainda nas meias-finais, Marcos Freitas tinha vencido o indiano Harmeet Desai (87.º do ranking) por 4-3, com os parciais de 5-11, 11-9, 6-11, 6-11, 11-8, 13-11 e 11-5.

Em Omã, estiveram também em competição João Geraldo e Tiago Apolónia, eliminados neste sábado, nos oitavos de final da competição.