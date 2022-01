Marcus Edwards às portas de Alvalade, Slimani em espera

André Bucho Hoje às 00:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo do Vitória de Guimarães deve ser anunciado na segunda-feira. Argelino tem de baixar salário para assinar.

Novela mais longa do inverno parece ter chegado ao fim bem perto do final do mercado de transferências. Sporting e Vitória de Guimarães têm, sabe o JN, um princípio de entendimento, na casa dos oito milhões de euros, que levarão Marcus Edwards para Alvalade, onde assinará contrato para ser dos mais bem pagos do plantel. Em sentido contrário vão Está assim satisfeito um desejo antigo de Ruben Amorim, que há muito cobiçava o jogador. Em sentido contrário segue Bruno Gaspar, que assinará contrato para ficar ligado em definitivo ao emblema minhoto e no verão será Gonzalo Plata a fazer o mesmo caminho. Edwards atuou ontem pela última vez pelos vimaranenses, tendo saído do banco na derrota frente ao Vizela. "Até ao fecho do mercado tudo é possível... Vamos esperar até ao último dia. Começou no banco por opção, apenas isso", explicou Pepa.

Mais complicada está a chegada de Islam Slimani a Alvalade. O atacante tem luz verde para se desvincular do Lyon, clube onde tem ligação contratual até ao final da presente temporada. O argelino foi oferecido ao Sporting, que vê com bons olhos o regresso de um jogador que deixou Alvalade a troco de 30 milhões de euros em 2016, mas esbarra num problema complexo: a folha salarial. Nos franceses, Slimani aufere cerca de três milhões de euros anuais, valores muito distantes das realidades leoninas, que têm um teto salaria na casa do milhão de euros. A direção liderada por Frederico Varandas recusa quebrar esse limite e, de forma a regressar aos leões, o avançado de 33 anos terá de reduzir o vencimento. A decisão de regressar a Alvalade está, portanto, nas mãos do jogador, que terá de aceitar as condições do Sporting.