Marcus Edwards é o jogador mais vezes substituído no Sporting

Nuno Vieira Rodrigues Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Extremo é um dos mais utilizados e Ruben Amorim gere o desgaste do inglês. Cedeu o lugar em 32 encontros.

Marcus Edwards tem sido uma das maiores dores de cabeça para os adversários na presente temporada. Contratado ao Vitória de Guimarães, a meio da época passada, o extremo inglês assumiu-se como referência no ataque verde e branco, com frequentes arrancadas pela ala direita, espalhando o perigo pelos relvados portugueses e europeus.

Para proteger o canhoto do desgaste acumulado ao longo da temporada - os leões vão disputar, no domingo, em Paços de Ferreira, o 50.º encontro da época - o treinador, Ruben Amorim, tem procurado, sempre que possível, poupar o criativo, que é o sexto jogador mais utilizado do plantel, somando 3358 minutos, distribuídos por 47 jogos. Marcus Edwards é o elemento no grupo de trabalho que mais vezes foi substituído na presente campanha, por 32 vezes, à frente de colegas como Ugarte (24), Trincão (23) e Nuno Santos (20).