Marcus Edwards garantido pelo Sporting

Extremo inglês deixa o Vitória de Guimarães num negócio avaliado em 7,67 milhões de euros aos quais se soma 500 mil euros em objetivos e que verá Bruno Gaspar e Geny Catamo rumarem ao Minho.

O lateral, fora das opções dos leões, chega em definitivo. Já o jovem extremo será cedido até ao final da temporada, ficando os vimaranenses com preferência de compra. Além disso, o Vitória de Guimarães garantiu também direito de preferência numa futura venda de Gonzalo Plata, que está cedido ao Valladolid, no próximo mercado de transferências. Se tal não se confirmar neste verão, os minhotos verão o direito de preferência ser utilizado noutros jogadores dos leões.

Os leões, de resto, adquirem os 50% do passe que pertenciam ao Vitória de Guimarães, mantendo o Tottenham os outros 50%, com os londrinos a terem assegurado também 10% de uma futura transferência caso o jogador seja vendido pelo Sporting, tendo, para isso, abdicado do mecanismo de solidariedade que tem direito fruto da formação do jogador - cerca de 300 mil euros.

A oficialização da contratação será anunciada ainda nesta segunda-feira.

Contratado em 2019 ao Tottenham, Marcus Edwards vestiu a camisola do Vitória de Guimarães 96 vezes, tendo anotado 20 golos.