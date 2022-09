Marcus Edwards lançado para época de sonho

Com quatro golos em nove jogos, contra três em 15 partidas da última temporada, Edwards está em plena época de explosão em Alvalade. Contratado em janeiro por 7,7 milhões de euros ao V. Guimarães, foi titular em apenas cinco jogos em 2021/22, sendo que nesta época já soma oito partidas de início.

O treinador Ruben Amorim apostou no potencial do inglês, que respondeu com golos: marcou ao Eintracht Frankfurt, na Liga dos Campeões, e ao Braga, Estoril e Boavista, no campeonato. O tento aos axadrezados, na última jornada, acabou, no entanto, por ser inglório, dado que os leões perderam (2-1), no Estádio do Bessa.

O técnico tem preferido com frequência a capacidade de improviso de Marcus Edwards ao jogo posicional de Paulinho, cujas características são menos móveis taticamente.