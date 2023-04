Marcus Edwards recuperado no Sporting

JN Hoje às 12:29 Facebook

Atacante inglês Marcus Edwards está disponível para defrontar a Juventus depois de ter falhado o jogo com o Arouca.

O Sporting realizou, esta manhã, o último treino antes do jogo de quinta-feira com a Juventus, em Alvalade, a contar para os quartos de final da Liga Europa. St. Juste, Jovane Cabral, Daniel Bragança e Paulinho não estiveram presentes na sessão por estarem lesionados e não farão parte das opções de Rúben Amorim para o duelo com a equipa de Turim



O médio Ugarte, que não disputou a primeira mão por estar a cumprir um jogo de suspensão, está disponível para o técnico leonino. Quanto a Marcus Edwards, que falhou o último jogo dos leões diante do Arouca devido a uma gastroenterite, marcou presença no treino, assim como Dário Essugo, que assim não foi convocado pelos sub-19 do Sporting para o jogo da meia-final da Youth League com o AZ Alkmaar.

Após a derrota por 1-0 em Itália, o Sporting está obrigado a vencer em casa a Juventus para poder passar às meias-finais da Liga Europa. Em caso de apuramento, os leões defrontarão o Manchester United ou o Sevilha, que empataram 2-2 em Old Trafford, na primeira mão dos quartos de final.