Marcus Edwards recuperou de uma gastroenterite e já treinou no Sporting

O extremo inglês Marcus Edwards recuperou de uma gastroenterite, que o fez falhar o jogo da Liga com o Arouca (1-1), e integrou já esta segunda-feira o treino da equipa de Alvalade.

Os leões regressaram ao trabalho após o empate de domingo em casa com o Arouca, que deixou a equipa mais longe do objetivo de se qualificar para a Liga dos Campeões, agora a sete pontos do Sporting de Braga, terceiro, e a nove do F. C. Porto, segundo.

Ruben Amorim deixou em trabalho de recuperação os jogadores mais utilizados no embate de domingo, enquanto os restantes treinaram normalmente esta manhã no relvado da Academia de Alcochete.

O Sporting prepara a receção de quinta-feira à Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, com início às 20 horas, em que a equipa leonina procurar dar a volta a uma desvantagem de 1-0.