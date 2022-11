Marcus Rashford volta a brilhar pelos Três Leões

Favoristismo confirmado sem problemas. A Inglaterra venceu o País de Gales e segue como primeira classificada para os oitavos de final, onde vai defrontar o Senegal. Depois de ter sido réu no desempate por penáltis da final do Euro 2020, Marcus Rashford voltou a ser titular pelos Três Leões - o que não acontecia desde esse duelo com a Itália, em junho de 2021 - e respondeu com dois golos, sendo que um entra para a galeria dos melhores do Catar 2022.

Com o passaporte para os oitavos praticamente garantido, Gareth Southgate fez algumas alterações no onze inglês, mas o domínio sobre Gales - que fechou a fase de grupos em último, com apenas um ponto - foi evidente.

A primeira parte abriu, praticamente, com Harry Kane a deixar Rashford na cara do golo, mas Danny Ward ganhou o primeiro duelo com o extremo do Manchester United, enquanto Phil Foden também mostrou pouca pontaria nos dois remates que protagonizou neste período.

PUB

O minuto 39 ficou a poucos centímetros de entrar para a história deste Mundial, já que Rashford assinou um incrível pontapé de bicicleta, que falhou por muito pouco o alvo.

O extremo prometia muito e acabou por cumprir, já no segundo tempo. Abriu o marcador ao minuto 50, num livre direto absolutamente perfeito e, apenas dois minutos depois, a Inglaterra ampliava a vantagem. Erro na saída de bola de Gales e Harry Kane, como uma verdadeiro ponta de lança transformado em extremo, cruzou para a conclusão fácil de Foden.

Gareth Southgate deu descanso a algumas das principais figuras e foi o recém-entrado Kalvin Phillips a fazer um passe soberbo de mais de 30 metros para isolar Rashford que, depois de tirar um adversário do caminho, rematou por entre as pernas de Ward para assinar o terceiro golo da conta pessoal neste Campeonato do Mundo.