Marega agradece apoio e defende Otávio

Adriano Rocha Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

O maliano Marega agradeceu nas redes sociais o apoio que recebeu na sequência do incidente racista de que foi alvo no V. Guimarães-F. C. Porto, e que o levou a abandonar o encontro, aproveitando ainda para sair em defesa do comportamento do "irmão" Otávio.

"Muito obrigado a todos pelo apoio", escreveu o avançado do F. C. Porto na sua página de Instagram, onde defendeu o médio Otávio das críticas colocadas nas redes sociais, por o brasileiro o ter tentado parar quando decidiu abandonar o relvado. "É meu irmão! Ele apenas me tentou acalmar como um irmão e eu sei que ele está comigo!", salientou o maliano, num comentário acompanhado de um foto dos dois, publicado na ferramenta "InstaStories".

O próprio Otávio, em resposta a um comentário crítico colocado na sua página no Twitter pelo ex-internacional maliano Brahim Thiam, esclareceu toda a situação: "Não entendes que eu quis defender o Marega? Não deves ter assistido ao jogo, deverias ter perguntado ao Marega. Sou contra o racismo e não aceito que coloques o meu nome em causa. Estava a tentar acalmá-lo, porque a equipa precisava dele. Foi só isso que tentei fazer. Nunca vou apoiar isso [o racismo]. Fico triste por teres colocado o meu nome nesse contexto".