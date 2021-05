Marega agradece passagem pelos dragões mas "não esperava saída como esta"

JN Hoje às 21:52 Facebook

De saída para o AL-Hilal, da Arábia Saudita, o avançado maliano deixou palavras de apreço ao F. C. Porto, onde jogou durante cinco temporadas, com uma interrupção em 2016/17, quando esteve em Guimarães. Após ter anunciado o novo clube, deixou de contar para as opções de Sérgio Conceição, tendo falhado as três derradeiras jornadas, com Farense, Rio Ave e Belenenses SAD. Um desfecho que o jogador "não esperava".

Estas foram as declarações de Moussa Marega, de 30 anos, na rede social Twitter, destacando o "apreço pela nação portista" e agradecendo o "apoio do Presidente e de Sérgio Conceição": " Gostaria de expressar a minha sincera gratidão a toda a nação portista, adeptos, jogadores, equipa técnica, staff, e membros da Direção deste grande clube. Em particular agradeço ao Presidente e ao mister, Sérgio Conceição, que sempre me ajudaram e apoiaram em todos os momentos", escreveu o maliano.

"Foram cinco épocas com a camisola azul e branca e é com muito prazer que farei sempre parte desta família portista cujos adeptos vivem o clube com uma paixão incrível. São anos que jamais irei esquecer: anos de muita luta, esforço, ambição e dedicação", acrescentou.

"Desejo muito sucesso ao F. C. Porto. Que consiga conquistar muitos títulos. Não esperava uma saída como esta, que me deixa um pequeno amargo de boca, mas vou guardar os bons momentos que passamos juntos e que são mais que muitos. O F. C. Porto tornou-se o clube do meu coração. Vemo-nos em breve", concluiu o jogador.