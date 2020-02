Arnaldo Martins Hoje às 10:50, atualizado às 10:56 Facebook

O avançado maliano Moussa Marega, o homem do momento, mostrou-se bem-disposto na chegada da comitiva do F. C. Porto ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, esta quarta-feira de manhã, antes da partida da equipa para a Alemanha, para o jogo de quinta-feira com o Bayer Leverkusen, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Na primeira aparição após ter sido alvo de racismo em Guimarães, no jogo do passado domingo, com a atitude de abandonar o relvado por esse motivo a ter eco um pouco por todo o Mundo, todas as atenções se centraram no avançado portista na chegada da equipa azul e branca ao aeroporto. Marega recebeu apoio por parte de alguns adeptos presentes e mostrou sempre boa disposição nas conversas com os colegas de equipa.