Marega fala em "idiotas" e ataca o árbitro

Marega reagiu, nas redes sociais, aos comentários racistas de que foi alvo no Estádio D. Afonso Henriques, este domingo, frente ao Vitória de Guimarães. O avançado falou em "idiotas" e criticou a atitude do árbitro.

"Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas ... vá se f****. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!", escreveu o avançado no Instagram.

Marega abandonou, este domingo, o relvado no duelo frente ao Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que o F. C. Porto venceu (2-1), depois de ouvir insultos racistas vindos das bancadas.

Os companheiros de equipa bem como Sérgio Conceição, tentaram impedir o camisola 11 de sair mas Marega acabou mesmo por seguir para os balneários - foi rendido por Manafá - e condenou a atitude dos apoiantes vimaranenses.