Marega pode ser castigado primeiro do que o Vitória de Guimarães

Processo ao Vitória por racismo "preso" na Comissão de Instrutores da Liga. Inquérito à reação do maliano avança.

Marega poderá ser castigado pela justiça desportiva primeiro do que o Vitória de Guimarães, devido ao que escreveu nas redes sociais na sequência do incidente em que foi alvo de insultos racistas por alguns adeptos do clube minhoto, em encontro disputado no D. Afonso Henriques, para a Liga. O jogador portista acabou por abandonar o relvado em pleno jogo, protagonizando um caso insólito que correu mundo.

Na altura, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu dois processos, que foram enviados para a Comissão de Instrutores (CI) da Liga: um, a 18 de fevereiro, movido ao Vitória pelas manifestações racistas, e outro, no dia 20, ao jogador, pela tal reação nas redes sociais.