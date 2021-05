Marega procura história no Dragão antes da despedida

Miguel Pataco Hoje às 10:08 Facebook

Avançado maliano está a três golos de igualar o melhor marcador do recinto portista.

Moussa Marega tem 180 minutos para tentar deixar o nome associado à história do Estádio do Dragão. O maliano é o segundo melhor marcador do recinto azul e branco, com 46 golos, e está a três de igualar o recordista, Jackson Martínez, tentando fechar com chave de ouro as quatro épocas e meia de ligação ao clube portista.

Em final de contrato com o F. C. Porto e com hipóteses remotas de ainda vir a renovar o vínculo, sobram, por isso, dois jogos a Marega para poder igualar ou ultrapassar Jackson Martínez que, com 49 golos em três épocas completas, ainda é o rei da festa no Dragão. Assim, o maliano terá de fazer pela vida frente ao Farense, amanhã (20.15 horas, SportTV), e contra o Belenenses SAD, na derradeira jornada do campeonato, para empatar ou mesmo ultrapassar o registo do ponta de lança colombiano.