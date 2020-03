Marega reage ao castigo ao V. Guimarães pelos insultos

JN Hoje às 13:35 Facebook

O avançado maliano Moussa Marega, do F. C. Porto, reagiu com ironia ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol ao V. Guimarães pelos insultos de que foi alvo.

Este órgão federativo aplicou uma multa de 714 euros aos vimaranenses, na sequência dos insultos de que o jogador foi alvo na receção dos minhotos aos dragões, no passado dia 16 de fevereiro, desde o início do jogo, que levaram a que o jogador abandonasse o relvado, aos 71 minutos, em protesto contra a atitude dos adeptos adversários.

"Não!! É muito!! @ligaportugal posso pagar por ele", escreveu Marega, numa "instastorie" publicada na rede social Instagram, de uma imagem de notícia feita por um jornal francês sobre o castigo aplicado.

Contudo, saliente-se que no castigo agora divulgado, a multa por insultos não é relativa aos de natureza racista, que serão analisados num outro processo.