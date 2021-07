Marega: "Sérgio Conceição é o melhor treinador que já tive"

JN Ontem às 23:05 Facebook

O ex-jogador do F. C. Porto e agora atleta do Al Hilal deu, esta segunda-feira, uma entrevista na qual recordou o tempo que passou no clube azul e branco.

Moussa Marega, de 30 anos, chegou ao F. C. Porto em 2015/16, depois de contratado ao Marítimo. Foi emprestado ao Vitória de Guimarães na época seguinte e acabou depois por ficar nos azuis e brancos, tendo sido uma das figuras mais importantes das últimas temporadas no clube. Em quatro épocas e meia nos dragões, fez 72 golos e 33 assistências, de um total de 190 jogos e, no palmarés, leva dois campeonatos nacionais, uma Supertaça e uma Taça de Portugal.

Agora jogador do Al Hilal - assinou pelo clube ainda antes do final da época passada - Marega deu a primeira entrevista e não esqueceu o caminho que traçou no F. C. Porto. O avançado elogiou Sérgio Conceição e explicou a mudança na carreira

"A minha história em Portugal começou no Marítimo, onde passei um ano fantástico. Daí fui para o F. C. Porto e isso foi a chave para os dias felizes que vivi depois de assinar por esse grande clube. Conheci o Sérgio Conceição, com quem aprendi muito e a quem devo muito. É o melhor treinador que tive até agora e um dos melhores da Europa. Passei cinco anos espetaculares no F. C. Porto, mas no final optei por outra experiência. Queria uma mudança na minha vida, uma mudança de continente. Eu e a minha família queríamos viver num país islâmico, por isso quando tive a oferta do Al Hilal não hesitei, contou.

Além dos títulos conquistados, Marega teve ainda oportunidade de jogar na Liga dos Campeões, facto que também não esquece.

"O segundo ano [2018/19] foi muito melhor, bati o recorde de jogos consecutivos a marcar pelo F. C. Porto e escrevi o meu nome na história do clube. Foi importante, claro. Serei lembrado num grande clube como o F. C. Porto. É espetacular. Foi um orgulho para mim", concluiu.