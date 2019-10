Marega volta a ficar fora das opções de Sérgio Conceição

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:36 Facebook

O avançado Marega não viajou, esta terça-feira, com a equipa para a Madeira para defrontar o Marítimo.

À semelhança do que aconteceu com o jogo frente ao Famalicão, Sérgio Conceição voltou a não incluir Marega na lista de convocados para o jogo de quarta-feira, frente ao Marítimo, também a contar para a liga.

No final do jogo com o Famalicão, que os dragões venceram por 3-0, Sérgio Conceição justificou a ausência do avançado como "opção": "Optei pelos jogadores que estavam a 100% a todos os níveis. Optei por estes onze, que me davam todas as garantias",

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira na Madeira, o Marítimo para a nona jornada da Liga.

Confira a lista de convocados:

Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye (guarda-redes); Pepe, Diogo Leite, Marcano, Bruno Costa, Luis Díaz, Nakajima, Alex Telles, Loum, Matheus Uribe, Tecatito Corona, Wilson Manafá, Mbemba, Zé Luís, Danilo, Saravia, Otávio, Soares e Fábio Silva.