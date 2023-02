Maria Bondarenko surpreende e está nos oitavos de final do W40 Porto

JN Hoje às 21:13 Facebook

A tenista Maria Bondarenko, 408.ª do ranking WTA, apurou-se, esta terça-feira, para os oitavos de final do W40 Porto.

A espanhola, de 19 anos, defrontou e venceu na primeira ronda do quadro principal a norte-americana Louisa Chirico, quinta cabeça-de-série e 170.ª do Mundo, em apenas dois "sets", pelos parciais de 6-4 e 6-2. Na próxima fase, Maria Bondarenko vai defrontar a vencedora do duelo entre a portuguesa Angelina Voloshchuk e a húngara Adrienn Nagy.

O dia fica ainda marcado pelas eliminações de Inês Murta e Sara Lança. Murta perdeu diante da belga Greet Minnen, por 6-3 e 6-2, e Sara Lança ainda liderou a partida por 3-2, mas acabou por perder por 6-0 e 6-3 com a grega Valentini Grammatikopoulou. A suíça Arlinda Rushiti e Ksenia Zaytseva deram a volta ao marcador desfavorável nos duelos com a croata Antonia Ruzic e a espanhola Lucia Cortez Llorca e conseguiram a qualificação para a segunda ronda. Num dos encontros mais equilibrados da jornada, Anastasia Gasanova afastou a japonesa Sakura Hosogi (6-3, 4-6 e 7-6 [5]).