Maria Martins conquista bronze na prova de scratch dos Europeus

A portuguesa Maria Martins arrecadou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova de scratch, em sub-23, no Campeonato Europeu de pista, em ciclismo, que decorre em Fiorentuola d"Arda, Itália.

A corredora alcançou a sétima medalha em europeus e mundiais de pista e foi o segundo pódio de Portugal na competição de sub-23 e juniores, já que, no dia anterior, Iuri Leitão se sagrou vice-campeão europeu sub-23 na prova de eliminação.

A corrida de scratch consistiu em 25 voltas ao velódromo italiano, que foram disputadas a um ritmo elevado ate às ultimas voltas, quando as ciclistas tentaram atacar. Maria Martins foi controlando as adversárias e à entrada da última volta estava em quarto lugar, conseguindo ganhar um lugar no sprint final para subir ao pódio como terceira posicionada.

A prova foi ganha pela italiana Martina Fidanza, com a holandesa Maike van der Duin a ficar em segundo.

"A Maria ainda não está no máximo da sua condição física. Fez uma corrida excelente, tanto em termos táticos como técnicos, otimizando da melhor maneira o momento de forma em que se encontra. Soube estar presente nos momentos cruciais da corrida e consegue um resultado que é um prémio para ela e para todos os corredores, pela sua resiliência nestes meses complicados que temos vivido", afirma o selecionador nacional, Gabriel Mendes.

No sábado, os três convocados portugueses vão subir à pista. Daniela Campos corre a eliminação júnior (15.25 horas), Maria Martins compete em eliminação (16 horas) e Iuri Leitão alinha no scratch (16.25 horas).