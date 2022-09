Mariana Vaz Pinto expõe ex-treinador do Rio Ave: "Esta miúda deixou de jogar futebol por causa deste homem"

JN Hoje às 22:59 Facebook

Mariana Vaz Pinto, antiga team manager do Belenenses, questionou nesta quinta-feira, através das redes sociais, a razão de o treinador Miguel Afonso, acusado de assédio sexual pelas jogadores do Rio Ave, de ainda não ter sido dispensado do Famalicão, o seu atual clube.

"Esta miúda deixou de jogar futebol por causa deste homem e deste tipo de intimidação/assédio... é preciso dizer mais alguma coisa? Vamos continuar a fechar os olhos? FC Famalicão Feminino, osto não foi suficiente para vocês afastarem o treinador e proteger o vosso clube e plantel?", questionou, incrédula. De seguida, partilhou alegadas mensagens do treinador com uma jogadora.