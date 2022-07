Marina Bassols protagonizou uma das maiores reviravoltas da História do ténis

A tenista espanhola foi "esmagada" no primeiro set (6-0), salvou três match-points no segundo, virando de 0-5 para 7-5 e venceu o último por 6-4, no ATP 250 de Budapeste (Hungria), operando uma reviravolta histórica

Marina Bassols (226.ª do ranking mundial) protagonizou uma das maiores reviravoltas da História do ténis, ao vencer a bielorrussa Yuliya Hatouka (208.ª) na primeira ronda de qualificação para o quadro principal do WTA 250 de Budapeste, na Hungria.

Depois de ter perdido o primeiro set por 0-6 e de ter estado em desvantagem de 0-5 no segundo set, com um 0-30 desfavorável no seu jogo de serviço, Bassols salvou três match-points e protagonizou uma recuperação rara e absolutamente incrível, até porque Hatouka estava a apenas dois pontos de vencer o encontro, com um resultado que quase ninguém adivinharia que fosse possível virar

Hatouka entrou em grande no encontro e fechou o primeiro set com um 0-6, ao ter quebrado o serviço à espanhola em três ocasiões, de maneira relativamente tranquila.

No segundo set, Bassols esteve muito perto de ser eliminada, mas ainda foi a tempo de deixar pegada na memória de todos os adeptos deste desporto. Quando perdia por 0-5 no segundo set - com desvantagem de 0-30 no seu jogo de serviço - reduziu para 1-5 e somou triunfos nos seis jogos seguintes, virando o set para 7-5. Pelo caminho "escapou" a três match points.

No terceiro e último set, Bassols estava motivadíssima e conseguiu derrotar Hatouka, por 6-4, concluindo assim um encontro épico, que durou duas horas e 15 minutos.

Depois da recuperação histórica, Bassols acabou por ser eliminada na segunda ronda de qualificação, pela húngara Fanny Stollár.