Mário Figueiredo e o chumbo da OPA: "Afinal o Benfica ainda não consegue corromper todos"

No dia em que a CMVM chumbou a OPA do Benfica, o ex-presidente da Liga deixou duras críticas ao clube encarnado.

Nas redes sociais, Mário Figueiredo considerou que o Benfica "preparava-se para comprar as ações do Presidente e dos os amigos pagando com com o pelo do cão" e aplaudiu a decisão da CMVM: "A Lei que ninguém os julga é de tal ordem que tiverem o atrevimento de apresentar à CMVM uma OPA totalmente ilegal. Nestes dias em que assistimos à FPF e à AR a colocar à frente do Conselho de Disciplina da FPF os "amigos" do SLB, esta atitude é de louvar. Afinal o SLB ainda não consegue corromper todos", escreveu no Facebook.

A CMVM emitiu, esta sexta-feira, um comunicado no qual informa que indeferiu o pedido de registo de oferta pública de aquisição de ações da Benfica SAD. O regulador dos mercados financeiros explica que a decisão é "fundamentada na existência de um vício que afeta a legalidade da oferta, decorrente da estrutura de financiamento da contrapartida, extingue o procedimento iniciado com o pedido apresentado a esta Comissão a 22 de novembro de 2019".