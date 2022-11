Mario Götze de regresso na Alemanha, Moukoko e Füllkrug estreantes

JN/Agências Hoje às 12:13 Facebook

O médio Mario Götze regressa à seleção alemã, que representou pela última vez há cinco anos, ao fazer parte dos 26 jogadores escolhidos pelo selecionador, Hansi Flick, para o Mundial 2022.

Mario Götze, que chegou a ser equacionado na pré-época como reforço do Benfica e acabou por optar pelo Eintracht Frankfurt, foi o herói no Mundia l2014, ao marcar o golo da final com a Argentina, que deu o quarto título mundial aos alemães.

Na lista para o Mundial do Catar, o selecionador germânico conta com dois estreantes, Youssoufa Moukoko, do Borussia Dortmund, e Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, enquanto Manuel Neuer, Thomas Müller e Joshua Kimmich são os mais experientes.

Lesionado, Marco Reus volta a falhar o Mundial, depois de também ter perdido a competição em 2014 pelo mesmo motivo. Timo Werner também ficou de fora da convocatória por estar lesionado, enquanto o defesa Mats Hummels foi preterido por opção.

Antes de revelar os nomes dos escolhidos, o selecionador alemão não deixou de abordar a questão dos direitos humanos no Catar e a sua perplexidade perante as mais recentes declarações de um responsável do país.

"Deixou-nos sem palavras, chocados", disse Hansi Flick, a propósito das declarações do ex-futebolista catari Khalid Salman, embaixador do Mundial, em que referiu que a homossexualidade "é um distúrbio mental".

A Alemanha integra o Grupo E do Mundial 2022, cuja fase final se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro, estreando-se frente ao Japão, em 23 de novembro, e defrontando depois a Espanha, em 27, e a Costa Rica, em 1 de dezembro.

Lista de 26 convocados da Alemanha:

Guarda-redes: Manuel Neuer (Bayern Munique), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona, Esp) e Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Defesas: Thilo Kehrer (West Ham, Ing), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid, Esp), Niklas Süle (Borussia Dortmund), Matthias Ginter (Friburgo), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Lukas Klostermann (Leipzig), Christian Günter (Friburgo) e Armell Bella Kotchap (Southampton, Ing).

Médios: Joshua Kimmich (Bayern Munique), Leon Goretzka (Bayern Munique), Jamal Musiala (Bayern Munique), Thomas Müller (Bayern Munique), Ilkay Gündogan (Manchester City, Ing), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Julian Brandt (Borussia Dortmund) e Kai Havertz (Chelsea, Ing).

Avançados: Serge Gnabry (Bayern Munique), Leroy Sané (Bayern Munique), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Niclas Füllkrug (Werder Bremen) e Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund).