Mário Jardel: "Em 2002 tive uma overdose e fiquei sete dias acordado"

O antigo avançado de F. C. porto e Sporting revelou, no decorrer da participação do programa da TVI "Big Brother Famosos", episódios relacionados com o consumo excessivo de drogas, numa altura em que tinha contrato com os leões, em 2002.

"Em 2002, tive uma overdose e fiquei sete dias acordado, usando cocaína. Para vocês que me estão a ver, isso não é exemplo nenhum. Contratei mulheres, fiquei naquela vida achando que não ia acontecer nada comigo, que estava tudo bem", contou o "Super Mário".

Embora este episódio remeta para o início do século, o antigo atacante admite que o problema com drogas é algo que o afeta, até aos dias de hoje. "Estou muito consciente desse meu problema, dessa minha luta diária. O que importa é que estou vivo e digo aqui: "não às drogas"", concluiu.